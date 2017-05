(jl) - Auch in der dunkelsten Nacht brennt irgendwo ein Licht. Am 13. Januar 1945 ist es der Schein einer Kerze auf einem umgedrehten Sauerkrautfass im Keller des Hauses von Dechant Prosper Colling in Wiltz.

Umringt von neun Erwachsenen und mehreren Kindern, die sich vor dem Bomben- und Granatenhagel der Ardennenoffensive zu ihm geflüchtet haben, verfasst der Geistliche an diesem Abend ein feierliches Gelübde: Sollten sie dieser Kriegshölle lebendig entkommen, so werde man dem göttlichen Herzen Jesu und der Lieben Frau von Fatima einen Kreuzweg mit Bildnis erbauen ...