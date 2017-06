Von Cheryl Cadamuro

99 Mal hat Lucien Einsweiler bisher Blut gespendet. 99 Mal also hat der 65-Jährige sein eigenes Blut hergegeben, um einem Fremden zu helfen. Doch solche Menschen wie Lucien Einsweiler gibt es hierzulande eigentlich nicht genug. Erst vergangene Woche musste das Rote Kreuz in den Medien einen Spendeaufruf starten, der Vorrat an Blutreserven war zu niedrig. Statt einem Minimum von 440 Blutkonserven waren nur mehr 300 auf Lager.



Am Tag danach dann eine Überraschung: 180 Freiwillige kommen zum „Centre de Transfusion sanguine“ (CTS) vom Roten Kreuz und spenden Blut: ein Tagesrekord ...