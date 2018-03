Vergangene Woche zog ein Lebensmittelskandal in Belgien seine Kreise bis nach Luxemburg. 2017 wurden in dem Schlachtbetrieb 1.400 Rinder aus Luxemburg geschlachtet.

Zum Schlachten nach Bastogne

"De Skandal vum Baaschtnescher Schluechthaus huet europaweit fir Opreegung gesuergt", sagt Fernand Kartheiser (ADR). Wenig bekannt sei allerdings, dass in dem Schlachtbetrieb in der Bastogne (B) auch Fleisch vom Luxemburger Label "Naturschutz Fleesch" verarbeitet worden sei, so der Abgeordnete. Deshalb stellte Kartheiser in einer parlamentarischen Frage einen umfangreichen Fragenkatalog an das Umwelt-, Gesundheits und Landwirtschaftsministerium - unter anderem wollte Kartheiser wissen, wieso die Tiere nicht in einem Luxemburger Betrieb geschlachtet wurden.



In ihrer Antwort präzisiert die Umweltministerin Carole Dieschbourg, dass das Label seit knapp einem Monat nicht mehr der Verantwortung der Natur- und Forstverwaltung unterliegen würde. Am 8. Februar wurde das Gütesiegel einer eigenständigen Erzeugergenossenschaft übergeben.



Die Ministerin bestätigt zudem, dass sich zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Lebensmittelskandals etwa fünf Rinder in dem belgischen Betrieb befanden, deren Fleisch später als Naturschutz Fleesch verkauft werden sollten. Insgesamt sind im vergangenen Jahr 1.400 Rinder aus Luxemburg in dem Veviba-Betrieb geschlachtet worden - 230 davon waren für das Label Naturschutz Fleesch bestimmt.



Ungewöhnlich für Luxemburger Bio-Fleisch ist dies aber nicht. LW-Informationen zufolge werden alle Luxemburger Bio-Tiere im Ausland geschlachtet - ein Großteil von ihnen auch in dem Betrieb in Bastogne. Grund dafür ist, dass die luxemburgischen Schlachthäuser die entsprechenden Anforderungen nicht erfüllen.



In der Anfangszeit des Naturschutz Fleesch, zwischen 2013 und dem März 2015, habe man allerdings die Tiere noch in Luxemburg geschlachtet. Aufgrund von "Qualitäts-, Kapazitäts- und Lieferproblemen" habe sich damals die Natur- und Forstverwaltung entschieden die Produktion in den Betrieb in Bastogne zu verlegen, so Dieschbourg. Dieser ist nur etwa 90 Autominuten von Luxemburg entfernt - für die meisten Bauern wären die Schlachthäuser in Luxemburg aber ähnlich weit entfernt.



Gütesiegel-Fleisch nicht betroffen



Als der Lebensmittelskandal im Veviba-Betrieb bekannt wurde, wurden alle Naturschutz Fleesch-Produkte aus den Regalen genommen. Dies sei allerdings eine präventive Maßnahme gewesen. Denn laut dem aktuellen Wissenstand der Genossenschaft seien keine Produkte des Labels betroffen gewesen. Auch seien alle vorgesehenen Kontrollen von einem unabhängigen Kontrollorgan vorgenommen worden, so Dieschbourg. Die verantwortliche Erzeugergenossenschaft sucht nun nach Alternativen. Bis dahin bleibt der Verkauf des Fleisches weiterhin ausgesetzt.



Regierung prüfe nun den Einsatz von mobilen Schlachthäusern. Diese könnten dann auch für die Schlachtung der Rinder des Naturschutz Fleesch genutzt werden. Diese Art von Schlachtung würde für die Tiere weniger Stress bedeuten und zudem eine bessere Fleischqualität garantieren.

In der vergangenen Woche wurden in Bastogne (B) im Schlachtbetrieb Veviba schwerwiegende Verstöße festgestellt. Unter anderem wird dem Betrieb vorgeworfen, Verpackungsdaten gefälscht und Fleischabfälle in der Produktion verwendet zu haben. Hauptsächlich Ochsenschwanz und Hackfleisch waren von dem Vorfall betroffen sind. Alle Produkte seien aus dem Verkehr gezogen worden.