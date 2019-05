Sie wohnte in vielen Ländern der Welt, aber in Luxemburg hat Sonja Wanting letztendlich ihre Heimat gefunden.

Sie wohnte in vielen Ländern der Welt, aber in Luxemburg hat Sonja Wanting letztendlich ihre Heimat gefunden.

Sie wurde in Deutschland geboren, wohnte unter anderem in China, Australien, Amerika und Schweden, hielt sich berufsbedingt jeweils monatelang in 25 verschiedenen Ländern des Erdballs auf: Sonja Wanting kennt die Welt, aber auch Luxemburg ...