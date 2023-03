In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um seltene Geistesblitze.

Gazettchen

Von Gießkannen und Flitzekacke

Na, liebe Leser und Leserinnen, was haben Gießkannen mit Gassigehen zu tun? Weil ich heute sehr gütig bin, lasse ich Sie teilhaben – denn dieser Trick 17 hat mein Leben maßgeblich verändert.

Es war eines schönen Tages in Hamburg, als ich meiner Pflicht als verantwortungsvolle Patentante nachkommen musste. Da sich mein Rauhaardackel in der Obhut meiner Eltern in Luxemburg frönte, musste ich, wurde die Sehnsucht zu groß, ab und zu auf meinen Patenhund zurückgreifen.

Aufheben war zwecklos.

Gemütlich kuschelten der Welsh Corgi Pembroke in beiger Ausführung und ich im Bett, als es plötzlich rumorte. Da ich nichts mit den suspekten Geräuschen aus der Bauch-Gegend am Hut hatte, schnappte ich mir den Hund und schleppte ihn drei Stockwerke hinunter zur Straße. Es dauerte keine drei Sekunden, bis sich ein braunes Rinnsal auf dem Bürgersteig breitmachte. Aufheben war zwecklos.

Lieblos wischte ich mit der tannengrünen Plastiktüte über Monsieur Corgs kotiges Werk, ohne Erfolg. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt nichts Unangenehmeres als die Blicke von Passanten, die einem in solchen Momenten zugeworfen werden.

Nicht oft, aber manchmal segnet mich eine höhere Instanz mit Geistesblitzen. Denn bevor ich mit dem Vierbeiner unterm Arm die Treppe hinunter gehastet bin, hatte ich im Augenwinkel meine Rettung erspäht.

Einige Augenblicke später stand ich, mit einer creme-weißen Gießkanne gewappnet vor des Hundes braunen Machenschaften und war irgendwie stolz auf meine Idee, kam mir gleichzeitig aber auch in einem gewissen Maße äußerst dämlich vor. Aber es schien zu funktionieren, denn die Tretmine in flüssiger Form verschwand langsam aber sicher im Grünstreifen.

Und so setzten wir unseren Spaziergang um den Wohnblock, ausgerüstet mit der Gießkanne fort.

