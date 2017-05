(SH) - Jeweils 18 Monate Haft auf Bewährung und 3.000 Euro Geldstrafe. So lautete am Donnerstag in erster Instanz das Urteil gegen ein Paar, das ein organisiertes Bordell betrieb. Joëlle H. und ihr Freund Armando H. holten Brasilianerinnen nach Luxemburg, damit diese sich hier prostituierten konnten. In zwei Wohnungen in Düdelingen sowie in Differdingen hausten und arbeiteten zeitweise fünf Frauen gleichzeitig. Sie zahlten keine Miete, mussten aber im Gegenzug die Hälfte ihres Verdienstes an das Paar abgeben.



Der Vermieter der Wohnungen soll von dem Betrieb gewusst haben. Er wurde dennoch von den Richtern freigesprochen. Alle Parteien haben nun 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.



