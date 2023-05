Am Donnerstagmorgen verkehren wegen einer Störung an der Oberleitung auf einem Teil der Linie 70 keine Züge.

Zugverkehr zwischen Luxemburg und Hollerich unterbrochen

Die CFL meldet am Donnerstagmorgen eine Störung auf ihrem Netz. In Hollerich gibt es ein technisches Problem an der Oberleitung. Das bringt mit sich, dass der Zugverkehr auf der Linie 70 zwischen dem Hauptstadtbahnhof und Hollerich bis auf Weiteres in beiden Richtungen unterbrochen ist.

Derzeit könne man noch nicht sagen, wann die Züge wieder fahren können, technische Mannschaften sind vor Ort und bemühen sich um eine rasche Reparatur.

Ersatzbusse fahren zwischen den beiden Bahnhöfen. Die CFL entschuldigt sich bei den Reisenden für die daraus entstehenden Unannehmlichkeiten und verweisen für weitere Informationen auf ihre App oder die Internetseite cfl.lu.

