Zugverkehr auf der Linie 60 unterbrochen - Busse eingesetzt

Wegen Problemen am Stromnetz an der Oberleitung in Düdelingen fährt bis Sonntagmorgen kein Zug zwischen Düdelingen und Wolmerange-les-Mines.

(asc) - Wegen Problemen an der Oberleitung in Düdelingen fährt bis Sonntagmorgen kein Zug auf der Eisenbahnlinie 60 zwischen Bettemburg und dem französischen Wolmerange-les-Mines in beide Richtungen.

Laut der nationalen Eisenbahngesellschaft CFL habe ein Lastwagenfahrer die Straßenverkehrsordnung missachtet.

Bis die Störung behoben ist, gibt es einen Pendeldienst mit Ersatzbussen zwischen Bettemburg und Düdelingen. Die Busse bleiben an allen Haltestellen stehen, mit Ausnahme der Haltestelle Düdelingen-Zentrum, so die CFL.

Am späten Samstagnachmittag weist die CFL dann darauf hin, dass die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung noch bis Mitternacht andauern werden.

Mit einer Wiederaufnahme des Zugverkehrs zwischen Volmerange-les-Mines und Bettemburg wird erst am Sonntagmorgen gerechnet.

