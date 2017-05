(SH) - Pendler aus und nach Belgien dürfen sich freuen. Noch in diesem Jahr wird die Zugfahrt von und nach Luxemburg billiger. Zudem dürfen sich Abonnenten künftig über kostenlose Parkplätze an den Bahnhöfen freuen und auch die Verbindung zwischen Luxemburg und Brüssel soll weniger Zeit in Anspruch nehmen. Dies meldet das Nachhaltigkeitsministerium nach einem Treffen zwischen François Bausch und dem belgischen Transportminister François Bellot.



So sollen noch in diesem Jahr die Parkplätze an allen Bahnhöfen südlich von Namur für Abonnenten kostenlos werden. Insgesamt sollen somit rund 1.000 Stellplätze den Zugfahrern künftig kostenlos zur Verfügung stehen. Betroffen ist u. a. auch der Parkplatz in Arlon, der über 300 Stellplätze verfügt.



Damit das Zugfahren weiter attraktiver wird, hat der belgische Transportminister zudem eine Ermäßigung der Preise versprochen, die ebenfalls noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll. So soll ein Abonnement für die Strecke zwischen Arlon und Luxemburg künftig anstelle von derzeit 93,50 Euro nur noch 80 Euro im Monat kosten. Für eine Monatskarte auf dem Abschnitt zwischen Aubange und Luxemburg werden dann 64 anstelle von 77,50 Euro anfallen.

20 Minuten eingespart



Und auch die Personen, die ihren Wagen am Bahnhof in Viville, nord-westlich von Arlon, stehen lassen wollen, um dort auf den Zug umzusteigen, dürfen aufatmen. Der Ausbau des Parkplatzes soll erfolgen, sobald die Elektrifizierung des Netzes zwischen Luxemburg und Viville abgeschlossen ist. Dies wird aller Voraussicht nach 2019 oder 2020 der Fall sein.

Doch nicht nur Pendler sollen von verbesserten Bedingungen profitieren. So soll die Fahrtzeit zwischen Luxemburg und Brüssel - derzeit rund drei Stunden - verkürzt werden. Ab dem 1. Januar 2018 ist demnach mit acht Minuten weniger zu rechnen, ab dem 1. Januar 2021 soll die Strecke unterdessen 20 Minuten weniger in Anspruch nehmen.



