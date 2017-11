(L.E.) - Die Inbetriebnahme der neuen Eisenbahnstrecke zwischen Bettemburg und der Hauptstadt, wird nicht wie angekündigt 2022, sondern erst zwei Jahre später stattfinden. Dies weil es Verzögerungen beim Ankauf von Grundstücken gibt. Zudem könnten langfristig zwei Direktzüge pro Stunde von Volmerange-les-Mines (F) über Düdelingen bis in die Hauptstadt verkehren.



Dies geht aus der Antwort von Minister François Bausch („Déi Gréng“) auf eine parlamentarische Frage von Sylvie Andrich-Duval (CSV) hervor. Die Südabgeordnete wollte wissen, ob Berichte zur Inbetriebnahme 2024, wahr seien und was die Gründe für diese Verzögerung seien. Auch erkundigte sie sich nach den Folgen für die Linie Luxemburg-Volmerange-les-Mines.



In seiner Antwort betont Minister Bausch, dass der Ankauf der Grundstücke zwar insgesamt gut fortgeschritten sei, es aber dennoch noch nicht gelungen sei, alle zu erwerben. Um die Auswirkungen der Arbeiten gering zu halten, sollen diese mehrheitlich während den Ferien durchgeführt werden. Auch sei es wegen der begrenzten Zahl Ersatzbussen nicht möglich, alle Arbeiten zeitgleich durchzuführen.



Rezente Studien zu kurz- und mittelfristigen Fahrplananpassungen hätten gezeigt, dass an bestimmten Stellen die Eisenbahnanlagen angepasst werden müssen. Diese Arbeiten sollen so durchgeführt werden, dass es möglich wird, die neue Leitzentrale bei Bettemburg 2023 anzuschließen.



Was die Linie nach Volmerange-les-Mines angeht, so sei die Eisenbahngesellschaft bemüht, eine bestmögliche Dienstleistung im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Mitteln anzubieten. Demnach seien laut den erwähnten Studien hier in Zukunft zwei Direktzüge pro Stunde geplant. Noch vor Kurzem hatte die provisorische Streichung einiger Direktverbindungen in Düdelingen für Proteste gesorgt.

