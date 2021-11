Luxemburg gibt aktuell pro Jahr 14 Millionen Euro für grenzüberschreitende RGTR-Busverbindungen mit Lothringen aus.

Pendlerverkehr

Zugverbindung Longwy-Belval-Thionville wird nicht wiederbelebt

Die Zugverbindung Thionville-Belval-Longwy wird nicht mit luxemburgischer Hilfe wiederbelebt. Das erklärt Transportminister François Bausch in der Antwort auf eine parlamentarische Frage des Süd-Abgeordneten und Escher Bürgermeisters Georges Mischo.

Auch wenn man im Großen und Ganzen gewillt sei, das Angebot im öffentlichen Transport zwischen Lothringen und Luxemburg auszubauen - beispielsweise mit einer Beteiligung von 45 Millionen Euro an einem Bahnbetriebswerk in der Nähe von Metz - so kommt eine Wiederbelebung der seit 2016 wegen mangelnden Passagieraufkommens stillgelegten Linie Thionville-Belval-Longwy aktuell nicht in Frage.

Das mögliche Passagieraufkommen auf dieser Linie sei selbst in Anbetracht steigender Pendlerbewegungen zwischen Frankreich und Luxemburg (aktuell 112.000) nach wie vor zu schwach, so der Minister. Auch eine neue Busverbindung zwischen Thionville und der Minettemetropole sei aktuell kein Thema.

Mehr und mehr Busverbindungen

Luxemburg gibt aktuell pro Jahr 14 Millionen Euro für grenzüberschreitende RGTR-Busverbindungen nach Frankreich aus. Konkret verkehren seit 2019 rund 40Prozent mehr Busse. An Werktagen stehen den Reisenden 180 Fahrten offen. Anstrengungen wurden auch in Richtung Deutschland unternommen. Hier sind 200 tägliche Fahrten auf dem Programm, was einer Steigerung von 60 Prozent entspricht. Belgische Pendler können auf 130 Verbindungen zurückgreifen.

Bausch versichert Mischo, dass man für die ebenfalls aufgegebene Eisenbahnlinie zwischen Esch/Alzette und Audun-le-Tiche dabei sei, Alternativen auszuarbeiten. Neben einem Fahrradweg sollen die Busverbindungen nach Audun-le-Tiche durch zusätzliche Busspuren attraktiver - weil schneller - werden.

Die Busse sollen in einer ersten Phase bis zum Bahnhof von Audun-le-Tiche fahren. Bausch hat mehrfach in Aussicht gestellt, dass er sich auch eine Weiterführung der Buslinie über Audun bis nach Lothringen vorstellen könne. Damit wäre es Pendlern aus dieser Region möglich, ihr Auto früher auf geeigneten P&R-Parkplätzen abzustellen.





