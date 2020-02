Nach dem tödlichen Zugunglück 2017, bei dem ein CFL-Personenzug und ein Güterzug bei Bettemburg kollidierten, wird es wohl nicht zu einem Gerichtsprozess kommen.

Zugunglück in Bettemburg: Verfahren wird wohl eingestellt

Jacques GANSER Nach dem tödlichen Zugunglück 2017, bei dem ein CFL-Personenzug und ein Güterzug bei Bettemburg kollidierten, wird es wohl nicht zu einem Gerichtsprozess kommen.

Fast auf den Tag genau drei Jahre nach dem tödlichen Zugunglück in Bettemburg ist die juristische Untersuchung nun abgeschlossen: In einer offiziellen Mitteilung heißt es, die Staatsanwaltschaft habe beim Untersuchungsrichter den Abschluss der Untersuchungen und ein sogenanntes non-lieu beantragt, also die Einstellung des Verfahrens. Darüber muss nun die Ratskammer entscheiden.



Es sei demnach nicht möglich, anhand der Beweislage einen Hauptverantwortlichen für das Unglücksgeschehen auszumachen. Ursächlich ist das Unglück allerdings auf die Unachtsamkeit des Lokführers zurückzuführen, der das geschlossene Signal übersah. Am 14. Februar 2017 kollidierte ein CFL-Personenzug auf der Strecke Luxemburg-Thionville frontal mit einem französischen Güterzug. Der luxemburgische Lokführer ist sofort tot, jener des Güterzuges kann sich in den hinteren Teil der Lok retten und wird verletzt. Eine Zugführerin im Personenzug, die einzige Mitfahrerin, wird ebenfalls leicht verletzt.

Unachtsamkeit des Lokführers



Ende März 2017 veröffentlicht die Staatsanwaltschaft einen Zwischenbericht. Demzufolge ist das Zugunglück sowohl auf technische Probleme als auch auf menschliche Fehler zurückzuführen. Im Februar 2018 bestätigt der technische Zwischenbericht der Administration des enquêtes techniques diese These. Drei konkrete Punkte werden zurückbehalten. Erstens: Der Lokführer hat nicht auf das geschlossene Vorsignal reagiert. Zweitens: Das Sicherheitssystem hat am Vorsignal nicht das notwendige Signal zur Notbremsung erhalten. Drittens: Die am Hauptsignal vom Lokführer eingeleitete Notbremsung erfolgte zu spät, um einen Zusammenstoß mit dem anderen Zug zu verhindern.

Die Staatsanwaltschaft bestätigt nun die Informationen des Zwischenberichts: so habe der Kontaktgeber innerhalb der Schienenanlage, das sogenannte Krokodil, nicht richtig funktioniert. Deshalb wurde der Lokführer nicht vor dem Durchfahren des geschlossenen Signals gewarnt. Warum dies passierte, konnten auch aufwändige Labortests nicht einwandfrei klären.

In der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt es weiter, dass das fortschrittliche Sicherheitssystem ETCS zwar seitens der CFL installiert worden war, wegen fehlender Abnahme auf französischer Seite aber noch nicht auf dieser Strecke eingesetzt werden durfte.

Zudem wurde die Signalanlage ordnungsgemäß gewartet, sodass auch hier kein Fehlverhalten seitens der CFL oder ihrer Mitarbeiter vorliegt.

Die Staatsanwaltschaft schließt daraus, dass auch der nationalen Eisenbahngesellschaft CFL kein Fehlverhalten nachzuweisen ist.



