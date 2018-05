Mitten im Zentrum der Minette-Stadt kam es am Dienstagnachmittag zu einem Zugriff der "unité spéciale", bei der eine Person festgenommen wurde. Über die Hintergründe des Einsatzes schweigt die Polizei sich aus.

Zugriff der Spezialeinheit in Düdelingen

(mth) - Am Dienstagnachmittag kam ein Einsatzkommando der Spezialeinheit der Polizei bei einem Zugriff in einer Privatwohnung in der Rue Grand-Duchesse Charlotte in Düdelingen zum Einsatz. Zeugen berichteten, dass nach dem Einsatz ein Mann auf einer Trage und mit einer Augenbinde aus der Wohnung getragen wurde.

Die Polizei wollte auf Nachfrage keine näheren Informationen zu den Hintergründen des Einsatzes liefern. Es habe sich um "eine private Angelegenheit" gehandelt, man wolle aber aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mehr zu dem Fall kommunizieren. Es hieß lediglich, dass "zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden habe".

Informationen des "Luxemburger Wort" zufolge dürfte es sich um eine familiäre Angelegenheit handeln, bei der eine Person von einem Familienmitglied bedroht wurde. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Festgenommene unter psychischen Problemen leidet und eine Gefahr für sich selber und für andere darstellte.



Die belebte Straße im Zentrum der Stadt war während der Polizeiaktion vollständig gesperrt, mehr als ein Dutzend Polizeibeamten waren im Einsatz.