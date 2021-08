Mehr als 38.000 Euro soll der Mann bei Einbrüchen in Luxemburg erbeutet haben. Nun wurde er in Deutschland festgenommen.

Zugriff am Flughafen Hahn

In Luxemburg gesuchter Einbrecher festgenommen

Mehr als 38.000 Euro soll der Mann bei Einbrüchen in Luxemburg erbeutet haben. Nun wurde er in Deutschland festgenommen.

(m.r.) - Am Flughafen Hahn wurde Mitte August ein 44-jähriger Albaner festgenommen. Die Luxemburger Strafverfolgungsbehörden fahndeten im Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen nach dem Mann, der im Begriff war in sein Heimatland auszureisen. Gegen ihn lag ein Auslieferungshaftbefehl nach Luxemburg vor, sodass er am Flughafen festgenommen wurde.

Der mutmaßliche Einbrecher soll im Großherzogtum Wertgegenstände und Bargeld im Wert von über 38.000 Euro erbeutet haben. Alleine bei einem Einbruch, zwischen Dezember 2019 und Januar 2020, entkam er mit Schmuckstücken und Bargeld im Wert von etwa 21.800 Euro. Wie die Bundespolizeiinspektion Trier am Montag mitteilt, befindet der Mann sich derzeit in der Justizvollzugsanstalt Trier, wo er auf seine Auslieferung nach Luxemburg wartet.

