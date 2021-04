Am Donnerstagmittag kam es in Kautenbach zu einem Zugunfall. Die Linie 10 fällt bis auf Weiteres aus.

Zug kollidiert in Kautenbach mit Lastwagen

(SC/dat) - Am Bahnübergang in Kautenbach kam es am Donnerstagmittag zu einem Zugunfall - auf der Stecke zwischen Kautenbach und Wiltz zirkulieren derzeit aus diesem Grund in beide Richtungen der Linie 10 keine Züge.

Ein Lastwagen wollte gegen 14 Uhr die Schienen überqueren, blieb dann aber aus ungeklärter Ursache hängen. Der Fahrer versuchte noch, das Fahrzeug vom Bahnübergang weg zu manövrieren, schaffte dies aber nicht. Der ankommende Zug leitete eine Notbremsung ein, konnte aber die Kollision nicht verhindern, teilte die Pressestelle der Polizei mit.

Bei dem Unfall gab es keine Verletzten, so die Polizei. Es entstand jedoch hoher Materialschaden.

Die CFL hat einen Schienenersatzverkehr zwischen Kautenbach und Wiltz organisiert, Zugreisende werden in Bussen an ihr Ziel gebracht. Reisende können über die Webseite und die App der CFL informiert bleiben.

Die CFL rechnet damit, dass die Strecke im Optimalfall gegen 17 Uhr wieder für den Schienenverkehr freigegeben werden kann, wie die Pressesprecherin Alessandra Nonnweiler verrät. Es würde im Durchschnitt einmal pro Woche vorkommen, dass ein Fahrzeug auf einem Bahnübergang blockiert sei. Diese Vorfälle würden meistens glimpflich ausgehen.

Die CFL werde nun analysieren, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Zu den Schäden könne man noch keine genauen Angaben machen.

