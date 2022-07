Am Samstag herrscht starker Andrang in der Stausee-Region. Einige Parkplätze sind bereits voll ausgelastet.

Stausee-Ausflüger

Zufahrten zu Lultzhausen und Insenborn gesperrt

(jt) - Zahlreiche Ausflügler sind am Samstag in der Gegend des Obersauer-Stausees unterwegs. Laut Angaben der Polizei von kurz nach 11 Uhr waren die Parkplätze in Lultzhausen und Insenborn bereits vollständig belegt. Die Zufahrten dieser Ortschaften wurden für den Verkehr gesperrt. Stauseebesucher und Badegäste sollten den Gratis-Parking „Am Kéilert“ nutzen, so die Polizei.

Die Behörde erinnerte daran, dass am Sonntag (3. Juli) die Ortschaft Lultzhausen wegen einer Veranstaltung für den Verkehr vollständig gesperrt sein wird.

