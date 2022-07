Bei Temperaturen über 30 Grad Celsius haben am Dienstag viele Menschen eine Abkühlung gesucht - auch am Stausee. Eindrücke aus Lultzhausen.

Erneut hoher Andrang am Stausee

Bei Temperaturen über 30 Grad Celsius haben am Dienstag viele Menschen eine Abkühlung gesucht - auch am Stausee. Eindrücke aus Lultzhausen.

(SH) – Die hohen Temperaturen haben am Dienstag viele Menschen an den Obersauerstausee gelockt. Dies hatte auch einen Einfluss auf den Verkehr rund um den Stausee. Am frühen Nachmittag teilte der ACL mit, dass der Zugang zum See in Lultzhausen aufgrund des hohen Besucherandrangs gesperrt werden musste. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. In der Meldung hieß es zudem, die Strände seien überlastet.

