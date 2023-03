CFL-Kunden müssen bis auf Weiteres auf Ersatzbusse zurückgreifen. Grund ist eine instabile Felswand.

Instabile Felswand

Züge zwischen Ettelbrück und Kautenbach sowie Kautenbach und Wiltz eingestellt

(SH) - Die widrigen Wetterbedingungen der vergangenen Tage haben Auswirkungen auf den Zugverkehr. Wie die CFL am Dienstag mitteilt, bestehe an einer schwer zugänglichen Stelle in Höhe von Bürden auf der Nordstrecke (Linie 10, Luxemburg - Ulflingen) die Gefahr, dass eine Felswand instabil werde. Aus Sicherheitsgründen wurde der Zugverkehr zwischen Ettelbrück und Kautenbach sowie zwischen Kautenbach und Wiltz unterbrochen. Mitarbeiter einer spezialisierten Firma befinden sich bereits vor Ort und sollen schnellstmöglich einen Zeitplan für die Reparaturarbeiten erstellen.

Bis auf Weiteres werden die Abschnitte zwischen Ettelbrück und Kautenbach sowie zwischen Kautenbach und Wiltz durch Busse bedient. Die Gemeinde Ettelbrück stellt Bahnkunden von diesem Donnerstag an zudem 350 kostenlose Parkplätze im Parking Deich zur Verfügung.

Am Donnerstag wird die CFL weitere Details bekanntgeben.

Bereits seit dem Sommer gibt es Probleme auf der Nordstrecke. Ende August war bei Wartungsarbeiten ein Teil des Tunnels Schüttburg auf der Strecke zwischen Kautenbach und Wilwerwiltz eingestürzt. Seither zirkulieren auf diesem Teilstück keine Züge. Die Strecke soll nach den Osterferien wieder in Betrieb genommen werden.

