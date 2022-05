Ein Teilstück der A13 ist wegen Arbeiten nicht befahrbar. Die Umleitung führt durch den Rond-Point Raemerich.

Straßenbauverwaltung

Zubringer Lankelz am Samstag gesperrt

(TJ) – Autofahrer, die über die A13 von Petingen kommend in Richtung Hauptstadt fahren wollen, müssen am Samstag in der Nähe von Esch/Alzette mit einem Umweg rechnen. Die Straßenbauverwaltung erneuert auf dem Zubringer Lankelz den Fahrbahnbelag. Aus diesem Grund ist die „Bretelle“ von morgens 7 bis etwa 21 Uhr am Abend gesperrt. Eine Umleitung führt durch den Rond-Point Raemerich.



Mehr Verkehrsinfos auf unserer Serviceseite.



