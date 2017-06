(SH) - Erst regte er sich über die Polizei auf, dann redete er sich in Rage und schlussendlich fiel er zu Boden. Der Besuch eines Nachtlokals endete am Mittwochmorgen für einen betrunkenen Mann im Arrest.



Eine Polizeistreife war um 5.20 Uhr in der Rue Joseph Junck in der Hauptstadt auf den Mann aufmerksam geworden, der aus dem Lokal torkelte. Als er die Beamten erblickte, regte er sich auf - in einer für die Polizisten unverständlichen Sprache.



Als die Beamten den Mann aufforderten, die Nachtruhe zu respektieren, schrie er los und kam mit erhobenen Armen auf die Beamten zu. Dann stolperte er und fiel zu Boden. Der betrunkene Mann wurde in der Ausnüchterungszelle untergebracht.