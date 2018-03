Weil der Ansicht der Staatsanwaltschaft nach auf Facebook zur Gewalt gegen eine politische Jugendorganisation aufrief, muss sich ein 26-jähriger Mann nun vor Gericht verantworten.

Zu viel Adrenalin

Steve Remesch

Dass Hetze kein Privileg von Neonazis und ihren Unterstützern ist, zeigte nun ein Prozess gegen einen 26-jährigen Mann aus dem Süden des Landes.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im November 2017 in seiner Antwort auf eine Facebook-Veröffentlichung der Jugendorganisation der ADR, Adrenalin, zum Hass und zur Gewalt gegen eine Gruppe von Menschen aufgrund ihrer politischen Meinung aufgerufen zu haben.



Im ursprünglichen Facebook-Post ging es um einen freien Radiobeitrag, bei dem der Adrenalin-Präsident auf die Zerstörung eines Schilds seiner Organisation anlässlich der Studentenmesse einging – für ihn ein klarer Angriff auf die Meinungsfreiheit.



In seinem Kommentar auf den Beitrag hatte der Angeklagte die Organisation als die nächste Generation, die den Faschismus salonfähig mache, bezeichnet.



Dann schrieb er, linker Faschismus gegen „rechten Dreck“ sei immer legitim. Man werde diesen Leuten das zu spüren geben, was sie anderen Menschen antun wollten. Sie sollten in zurück in ihren Keller verschwinden, sonst werde man sie dort einsperren .



Er habe sich den Radiobeitrag der Adrenalin-Präsidenten angehört. Er habe grundsätzlich ein Problem mit Xeno- und Homophobie. An dem Beitrag habe ihn geärgert, dass die ADR-Jugend sich als Opfer darstellte, dabei sei sie doch tatsächlich Täter. Da habe ihn sehr wütend gemacht.



Demnach hat er seinen Kommentar, in dem er unverblümt zur Gewalt gegen die ADR-Jugend aufrief, wohl im Adrenalinrausch verfasst.



Die Vertreterin der Anklage betonte, dass die Aussage im Radiobeitrag zur Meinungsfreiheit nicht falsch sei. Man dürfe nicht einfach die Plakate von Andersdenkenden zerstören. Die Reaktion des Angeklagten sei hingegen völlig überzogen. Sie beantragte die Tatabsicht zurückzubehalten, die Verurteilung aber auszusetzen (suspension du prononcé).

Das Urteil der Strafkammer ergeht am 25. April.