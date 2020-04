Weil sie zu schnell unterwegs waren oder zu viel Alkohol getrunken hatten, mussten zwei Fahrer ihren Führerschein abgeben. Zudem wurden weitere Verstöße festgestellt.

Zu schnell, zu viel Alkohol: Verkehrsteilnehmer geahndet

Weil sie zu schnell unterwegs waren oder zu viel Alkohol getrunken hatten, mussten zwei Fahrer ihren Führerschein abgeben. Zudem wurden weitere Verstöße festgestellt.

(SH) - Gleich mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung wurden am Donnerstagvormittag bei einer Verkehrskontrolle auf der A13 in Richtung Esch/Alzette in Höhe des Ehleringer Tunnels festgestellt.

21 Fahrer waren im Tunnel zu schnell unterwegs. Einem Verkehrsteilnehmer hatte die Geschwindigkeitsbegrenzung so überschritten, dass der Führerschein eingezogen wurde.

Bei weiteren Fahrern wurden Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Fahrzeugpapiere festgestellt. Auch Fahrer, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, während der Fahrt telefonierten oder die Ausgangsbeschränkungen nicht einhielten, wurden geahndet.

In der Route d'Echternach in Dommeldingen war ein Fahrer unterdessen gegen 4 Uhr in der Nacht zum Freitag viel zu schnell unterwegs. Er hatte zudem zu viel Alkohol getrunken und beleidigte die Beamten während der Amtshandlungen. Ihm wurde ein Fahrverbot zugestellt. Zudem wird er sich wohl vor Gericht verantworten müssen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.