Zu Hause im Heim: Wie das Virus den Alltag der Kinder neu bestimmt

"Ich vermisse meine Freunde", betont der 16-jährige Sven. Seit vier Jahren lebt er mit seinem jüngeren Bruder in einem Kinderheim in Schifflingen. Die Pandemie hat den Alltag der Jungen verändert - vor allem der Kontakt mit Freunden fehlt ihnen.

„Am liebsten würde ich meine Freunde nicht nur via Snapchat sehen, sondern mit ihnen etwas unternehmen. Ich vermisse sie sehr! Ja, ich vermisse sogar die Schule“, seufzt der 16-jährige Sven* (Name von der Redaktion geändert). Und auch sein zwei Jahre jüngerer Bruder Max* (Name von der Redaktion geändert) klingt trübsinnig: „Sogar das Spielen im Garten ist mittlerweile langweilig. Wir sind immer am selben Ort mit denselben Menschen. Ich fühle mich einsam und abgeschottet.“

So wie den beiden Brüdern ergeht es in diesen Tagen wohl vielen Kindern und Jugendlichen im Großherzogtum ...