Am Samstag wurde zum sechsten Mal ein Tag der offenen Tür in verschiedenen Institutionen und Ministerien organisiert. Eine Veranstaltung, die auf großes Interesse stieß.

Zu Gast bei Xavier Bettel, Jean Asselborn und Co.

Zu Gast bei Xavier Bettel, Jean Asselborn und Co.

Nadine SCHARTZ





9 Premierminister Xavier Bettel führte die Besucher durch das Staatsministerium. Foto: Anouk Antony

Vor etwas mehr als einem Jahr ist das Außenministerium in den ehemaligen Justizpalast gezogen. Nun bot sich Interessierten die Gelegenheit, auch dieses komplett renovierte Gebäude zu besichtigen. Foto: Anouk Antony Außenminister Jean Asselborn präsentierte sein geräumiges Büro. Foto: Anouk Antony In jenen Räumlichkeiten schlief einst Sonnenkönig Ludwig XIV. Foto: Anouk Antony Vor etwas mehr als einem Jahr hat das Außenministerium die historischen Räumlichkeiten bezogen.

Bereits zum sechsten Mal hatten Interessierte am Samstag die Gelegenheit, die Räumlichkeiten verschiedener Institutionen - unter anderem die Abgeordnetenkammer, den Rechnungshof und die Luxemburger Zentralbank - und Ministerien im Rahmen eines Tages der offenen Tür zu besichtigen.



So konnten die Besucher etwa einen Blick auf das Büro von Premierminister Xavier Bettel werfen und gleich vor Ort mit diesem ins Gespräch kommen. Auch der Außenminister war am Samstag im Einsatz: So erhielten die Gäste unter anderem eine persönliche Führung von Jean Asselborn durch dessen Büro im Außenministerium, das sich seit etwas mehr als einem Jahr im ehemaligen Justizpalast befindet.



Unter dem Hashtag #luxopendoors wurden während des ganzen Tages Bilder zu dieser Aktion hochgeladen.