Zu Ehren der Gefallenen

Marc HOSCHEID In Burscheid gedenken im Rahmen der Night Vigil zahlreiche Menschen den in Luxemburg ums Leben gekommenen alliierten Soldaten.

Am 21. Januar 1945 stößt der amerikanische Soldat Richard L. Forster auf der Sauerbrücke in der Nähe von Burscheid mit seiner Kompanie auf eine Einheit deutscher Soldaten. Er wird von seinen Kameraden getrennt und für vermisst erklärt. Einige Tage später wird sein lebloser Körper gefunden. Er war Vater von drei Kindern und hätte sich als solcher vom Militärdienst befreien lassen können, doch er meldete sich freiwillig für den Kampfeinsatz in Europa. Als sein letzter Brief seine Kinder erreicht, ist er bereits tot.



Stellvertretend für sämtliche alliierte Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs in Luxemburg gefallen sind, wurde Richard L. Forster am Samstagabend in Burscheid gedacht. Unter dem Motto "Do You Remember" organisierten die Friends of Patton's 26th Infantry Division in der frisch renovierten Burg ihre jährliche "Night Vigil". Dabei handelt es sich um eine Nachtwache für jene Soldaten, die während der Ardennenoffensive im Dezember 1944 und Januar 1945 ihr Leben ließen. Diese Gedenkzeremonie findet jedes Jahr in einer anderen Gemeinde statt.

Trotz des kühlen und nassen Wetters hatten sich zahlreiche Menschen in Buscheid eingefunden. Unter ihnen Landwirtschaftsminister Romain Schneider sowie die Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien. Sie alle würdigten den Mut der Soldaten, die bereit waren ihr Leben zu geben, um Luxemburg von den Nationalsozialisten zu befreien. Zudem betonten sie, dass der Frieden nie als selbstverständlich angesehen werden dürfe und warnten davor, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen.