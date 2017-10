(ArWa) - Ja, Sie haben richtig gelesen. Nicht bloß an der Mosel herrscht derzeit reges Treiben in den Weinbergen, sondern auch im Tal der Our.

Neu ist das zwar nicht, immerhin wurden in Vianden laut Katasteraufstellung unter der Herrschaft von Kaiserin Maria Theresia kurz nach 1766 noch rund 40 Hektar Weinbauareal gezählt. Dennoch wuchs seit 1925 vor Ort kein Wein mehr, bis Nico und Sylvie Walisch 2009 hinter ihrem Haus in der Viandener „Kalchesbaach“ an einer rund 6,5 Ar großen Steillage aus Spaß an der Freude einen Weinberg mit 280 Rebstöcken der Sorte „Cabernet blanc“ anlegten.

Bei Sonnenschein und blauem Himmel machte sich das Hobbywinzerpaar am Freitagvormittag nun gemeinsam mit ein paar Freunden daran, ihre Trauben zu lesen, die laut Messung mit Refraktometer 84 Grad Oechsle aufweisen.

Zuerst mussten die Netze entfernt werden, welche die Trauben vor gefräßigen Vögeln schützten, bevor es dann ans Lesen ging, was sich in diesem doch sehr steilen Hang alles andere als einfach erwies.

15 Mal lief Nico Walisch mit seiner gut gefüllten „Hatt“ auf dem Rücken über 130 Treppenstufen hinunter zur Sammelbütte. Die geernteten Trauben wurden anschließend zur weiteren Verarbeitung zu einem befreundeten Winzer an die Mosel gebracht. „Bacchus hat es dieses Jahr gut gemeint“, so Nico Walischs Fazit.

Im vergangenen Jahr lag der Ertrag bei 180 Flaschen „Veiner Béiproof“ (Viandener Beigepfropter), so der klangvolle Name des familieneigenen Rebensafts. Bei der nunmehr fünften Lese in Folge werden es garantiert mehr sein, so ein zufriedener Hobbywinzer mit Blick auf die Ausbeute.

Im Anschluss an die Lese lud Sylvie Walisch alle Helfer zu einem stärkenden Essen ein, zu dem sie, wie könnte es anders sein, das ein oder andere Glas „Veiner Béiproof 2016“ reichte.