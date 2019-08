Zu Besuch bei den CF-Lankelz

In Esch-Lankelz betreibt die Chemin de Fer Lankelz jeden Sonntag ein Miniatureisenbahnnetz

In Esch-Lankelz betreibt die Chemin de Fer Lankelz jeden Sonntag ein Miniatureisenbahnnetz

Die Signallampe am unbeschrankten Bahnübergang im Escher Stadtteil Lankelz blinkt rot. Ein warnender Klingelton ist zu vernehmen und wenige Sekunden später fährt eine Elektrolok mit drei Personen an Bord vorbei.

Ein Bahnübergang in Lankelz? – Ja, denn hier befindet sich seit 20 Jahren der Hauptbahnhof der CFL. – Spätestens jetzt wird wohl der eine oder andere Leser an einen verspäteten Aprilscherz glauben, aber so ist es nicht.

Denn CFL steht in diesem Fall nicht für die gleichnamige nationale Eisenbahngesellschaft, sondern für Chemin de Fer Lankelz ...