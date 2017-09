(LS) - Am Samstagmorgen kam es zu einem Unfall auf dem CR 169 zwischen Foetz und Pontpierre, in den zwei Personenwagen verwickelt waren. Dabei wurde eine Person verletzt.



Verletzte gab es auch bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos am Freitag kurz nach 18 Uhr zwischen Féitsch und Allerborn. Hier mussten zwei Personen behandelt werden. Rund drei Stunden später kam es am Freitagabend in der Rue de Vianden in der Hauptstadt zu einer weiteren Verkehrskollision, dieses Mal zwischen einem Auto und einem Motorrad. Hier wurde eine weitere Person verletzt.

In allen Fällen waren die lokalen Rettungsdienste sowie die Polizei vor Ort.