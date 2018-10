Am Mittwoch führte die Polizei gemeinsam mit dem Zoll eine Kontrolle an der Rue Christophe Plantin in Gasperich durch.

Zollkontrolle am Mittwoch in Gasperich

Sandra SCHMIT Zoll und Polizei nahmen am Mittwochmittag gemeinsam Autofahrer in dem Gaspericher Gewerbegebiet unter die Lupe.

Am Mittwoch gab es zur Mittagsstunde in der Rue Christophe Plantin in Gasperich eine Kontrolle des Zolls gemeinsam mit der Polizei.

Dabei handelte es sich um eine allgemeine Verkehrskontrolle. Vorbeifahrerende Fahrzeuge wurden in Augenschein genommen. Zollbeamte überprüften Nummernschilder und bei Auffälligkeiten wurden die jeweiligen Fahrzeuge von einer Motorradpatrouille eingeholt und zum Kontrollpunkt zurück geführt.

Die Besonderheit dieser gemeinsamen Kontrollen ist, dass sich die Kompetenzen der beiden Behörden ergänzen ...