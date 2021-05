31,5 Kilo Haschisch waren im Inneren eines Autos verbaut, das nach Frankreich unterwegs war. Dank Zollhund "Flin" endete die Reise in Luxemburg.

Zollhund "Flin" gelingt Schlag gegen die Drogenkriminalität

31,5 Kilo Haschisch waren im Inneren eines Autos verbaut, das nach Frankreich unterwegs war. Dank Zollhund "Flin" endete die Reise in Luxemburg.

(SC) - „Flin“, ein Drogenspürhund des Zollamtes, bewies Anfang März eine goldene Nase, als er mehr als 30 Kilo Haschisch erschnüffelte. Bei einer Routinekontrolle, in der ein spanisches Auto angehalten wurde, schlug Flin an - die Zollbeamten stellten später 31,5 Kilo Haschisch sicher, das im Wageninneren verbaut worden war. Das Rauschgift sollte unbemerkt von Belgien nach Frankreich geschmuggelt werden, doch diesem Plan schob der Vierbeiner einen Riegel vor.

Sieben Jahre Haft für sieben Kilo Koks Im Juni 2020 ging der Polizei auf der Autobahn A6 ein Drogenkurier ins Netz. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

Die luxemburgische Staatsanwaltschaft ordnete eine Beschlagnahmung der Drogen und des Wagens an. Der Fahrer wurde verhaftet und dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Aus ermittlungstechnischen Gründen gab die “Inspection anti-drogues et produits sensibles“ der Zollverwaltung den Vorfall erst am Montag bekannt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.