Zollhund Cash erschnüffelt Geld: Schmuggler verurteilt

Am 28. Februar 2017 hatte der Zollhund Cash in einem Schnellzug fast eine Viertelmillion Euro erschnüffelt. Die Männer, die das Geld bei sich trugen, wurden nun verurteilt.

(SH) - Weil sie in einem Schnellzug von Paris nach Luxemburg rund 286.000 Euro bei sich führten, ohne dies ordnungsgemäß angemeldet zu haben, wurden zwei Männer gestern in erster Instanz zu Geldstrafen von jeweils 5.000 Euro verurteilt. Zudem ordneten die Richter die Beschlagnahmung des Geldes an.

Während einer Kontrolle am 28. Februar 2017 hatte Cash, ein Geldhund des Zolls, zunächst bei der Umhängetasche einer der Männer, dann bei einem Koffer angeschlagen, dies, obwohl die Männer das Geld in parfümierten Umschlägen und Essensverpackungen versteckt hatten.

Vor Gericht hatten die Angeklagten erklärt, dass sie mit dem Geld, das ihnen in Paris anvertraut worden war, im Großherzogtum Luxuswagen kaufen wollten.

Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil aus erster Instanz einzulegen.

