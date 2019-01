In Luxemburg wurde Jérémy L. rechtskräftig zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er einen Zöllner angefahren und verletzt hatte. In Belgien drohen ihm bis zu vier Jahre Haft, weil er einen Polizisten überfahren wollte.

Zöllner angefahren: Verurteilter Täter nun auch in Belgien vor Gericht

In Luxemburg wurde Jérémy L. rechtskräftig zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er einen Zöllner angefahren und verletzt hatte. In Belgien drohen ihm bis zu vier Jahre Haft, weil er einen Polizisten überfahren wollte.

(SH) - Eigentlich müsste jener Mann, der im Oktober 2013 auf der Aire de Capellen einen Zöllner angefahren und schwer verletzt hatte, seit Juli vergangenen Jahres in der Haftanstalt in Schrassig sitzen, dies nachdem er rechtskräftig in zweiter Instanz zu einer achtjährigen Gefängnisstrafe und einem fünfjährigen Fahrverbot verurteilt worden war. Jérémy L. trat seine Haftstrafe jedoch nie an. Und hielt sich auch nicht an das Fahrverbot. Denn im September leistete er sich in Belgien einen ähnlichen Vorfall, wie jenen von Capellen. Deshalb musste er sich am Mittwoch in Arlon vor Gericht verantworten.



Jérémy L. versucht erneut Sicherheitskräfte zu überfahren Jener Mann, der im Oktober 2013 bei einem Fluchtversuch vor einer Zollkontrolle einen jungen Zöllner anfuhr und schwer verletzte, hat am Wochenende versucht, Polizisten in Belgien zu überfahren.

Den belgischen Polizisten war der Mann im September vergangenen Jahres durch sein Fahrverhalten aufgefallen. Sie hielten ihn an, wollten ihn kontrollieren. Als sich dann aber einer der Beamten vor dem Wagen befand, raste Jérémy L. auf ihn zu. Der Polizist gab drei Schüsse auf die Motorhaube ab, Jérémy L. wurde festgenommen. Wie einer der Beamten laut der belgischen Tageszeitung "La Meuse" vor Gericht erklärte, habe der Fahrer dann Todesdrohungen gegen die Polizisten ausgesprochen und damit geprahlt, einen Luxemburger Polizisten umgebracht zu haben. "Ich hatte große Angst um mein Leben", so der Beamte. Wie sich herausstellte, hatte Jérémy L. 156 Gramm Cannabis bei sich.



Die Vertreterin der belgischen Staatsanwaltschaft forderte für den Angriff auf die Polizisten drei bis vier Jahre Haft, eine Geldstrafe von 1.000 Euro sowie ein einjähriges Fahrverbot.

Das Urteil ergeht am 27. Februar.