Zöllner angefahren: Fahrverbot wird neu verhandelt

Sophie Hermes Die Kassationsrichter haben im Fall Jérémy L. entschieden: Es bleibt bei der achtjährigen Haftstrafe, über das fünfjährige Fahrverbot wird jedoch neu verhandelt.

Jérémy L., der in der Nacht zum 18. Oktober 2013 bei einer Kontrolle auf der Aire de Capellen einen Zollbeamten angefahren und schwer verletzt hatte, muss seine achtjährige Haftstrafe absitzen. An dem fünfjährigen Fahrverbot, das am 16. Mai vergangenen Jahres in zweiter Instanz gegen ihn gesprochen wurde, könnte sich jedoch noch etwas ändern.



Denn die Richter des Kassationshofes haben am Donnerstag das Urteil aufgehoben und annulliert, allerdings nur was die Nebenstrafe des Fahrverbots betrifft. Gegen den Angeklagten war sowohl das Fahren ohne Führerschein als auch die Fahrerflucht zurückbehalten worden. Deshalb hätten die Richter in zweiter Instanz zwei Fahrverbote, deren Dauer addiert wird, aussprechen müssen. Sie hatten in ihrem Urteil jedoch für beide Verstöße ein einziges Fahrverbot zurückbehalten.



Über die Dauer des Fahrverbotes wird nun erneut vor dem Berufungsgericht verhandelt, allerdings mit einem neu zusammengesetzten Richtergremium. Wann dieser Prozess stattfinden wird, steht noch nicht fest.



