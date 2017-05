(mth) - Acht Jahre Haft, eine Geldstrafe von 5000 Euro, sowie ein fünfjähriges Fahrverbot. So lautete am Dienstag das Urteil im Berufungsprozess gegen Jérémy L., der in der Nacht zum 18. Oktober 2013 anlässlich einer Kontrolle auf der Aire de Capellen mit seinem Wagen einen Zollbeamten angefahren hatte. Dieser wurde schwer verletzt und hatte den Unfall nur knapp überlebt.

Die Richter folgten demnach der verminderten Strafforderung der Generalstaatsanwaltschaft, die genau diese Strafe gefordert hatte. In erster Instanz hatten die Richter L. noch wegen versuchten Totschlags zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.

Während des gesamten Verfahrens war strittig gewesen, ob der Angeklagte in der besagten Nacht den Zöllner mit Absicht angefahren hatte. Er selbst hatte stets behauptet, den Beamten nicht gesehen zu haben.

Die trotz allem hohe Gefängnisstrafe erklärt sich dadurch, dass in zweiter Instanz zwar kein versuchter Totschlag, wohl aber schwere Körperverletzung, Fahrerflucht, unterlassene Hilfeleistung sowie das Fahren ohne gültige Papiere zurückbehalten wurden.