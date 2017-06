(BB) - Mit einer feierlichen zivilen Zeremonie in der Philharmonie begann Luxemburg seinen Nationalfeiertag am Freitagmorgen. Neben den freudigen Noten des philharmonischen Orchesters und des Kammerchors, bestimmten auch nachdenkliche Töne des Staatschefs die Feier.





"Zum Nationalfeiertag werden die Meinungsverschiedenheiten zurückgestellt. Heute schauen wir auf das, was wir gemeinsam haben, und was unsere Nation ausmacht", sagte Großherzog Henri vor den 1200 versammelten Gästen aus Politik, Institutionen und der Zivilgesellschaft.







Luxemburg solle sich bewusst sein über die gemeinsamen Erfolge, hatte auch Kammerpräsident Mars Di Bartolomeo im Vorfeld betont. Das Land weise eine positive Wirtschaftslage, ein beispielhaftes Zusammenleben vieler Nationalitäten und ein großzügiges Sozialsystem auf. Der Wohlstand, und insgesamt ein Leben in Frieden und Freiheit, verpflichte aber auch.



Ein Verantwortungsbewusstsein







Dieses Verantwortungsbewusstsein kam besonders in der Rede des Staatschefs zum Ausdruck. Über Luxemburgs Grenzen hinaus gebe es viele besorgniserregende Entwicklungen. In der Welt würden sich viele Risse auftun. Politische Radikalität, Gewalt und nationale Egoismen stimmten Großherzog Henri nachdenklich.







"Ech denken, datt déi laang Zäit vun der Onbeschwéiertheet eriwwer ass, op mannst fir de Moment emol. Déi aktuell Erausfuerderunge verlaange vun eis Courage a starke Wellen. Mee mir sollten äis ëmmer virun Aen haalen: déi Generatioune virun eis hu méi schwéier Zäite missen erliewen wéi mir, a si hunn duerchgehalen. Mir sinn hinnen et schëlleg, mat grad esou vill Déterminatioun deenen aktuelle Geforen, an zwar den Extremismen, de Populismen, an den nationalen Egoismen entgéintzetrieden", so der Großherzog auf Luxemburgisch.





Der Einsatz für demokratische Werte und für den Zusammenhalt der Gesellschaft wurden besonders hervorgetan.







Fünf Bürger wurden auf der Zeremonie denn auch für ihr exemplarisches



Wirken geehrt:

Marcel Steffen und Odair Manuel Lima Neves halfen Menschen, die in einem Autounfall verunglückt waren;



Schauspieler André Jung wurde für sein kulturelles grenzüberschreitendes Engagement geehrt;

Liliane Ries-Leyder nahm einen Verdienstorden für die Arbeit vieler Freiwilliger im Verein "Aide à l'enfance de l'Inde" entgegen;

Marianne Kirsch-Schmit bringt sich seit Jahren im Comité national de défense sociale ein;

Jacques Lanners, Betriebschef von Ceratizit, hat sich mit einer erfolgreichen industriellen Firma und der Schaffung vieler Arbeitsplätze hervorgetan.

"Ich bin glücklich über die Anerkennung für meine Arbeit", freute sich Schauspieler André Jung.



Dass der Staat die Freiwilligenarbeit so sehr unterstütze, begrüßte auch Liliane Ries-Leyder.

Ein Appell richtete der Staatschef nicht zuletzt an alle Wähler im Hinblick auf die Gemeindewahlen. "Es wäre gut, wenn sich die Diversität der Gesellschaft in der politischen Verantwortung widerspiegeln würde", so der Großherzog. Er wünsche sich mehr Frauen und Nicht-Luxemburger in der politischen Verantwortung.







Auch sollten sich mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln in die Wählerlisten eintragen. Denn ein aktiver Einsatz und die Beteiligung am politischen Leben, würden auch zum Zugehörigkeitsgefühl beitragen.

