Zweimal schreckten Ganoven am Montag nicht vor Gewaltanwendung zurück. Ein Opfer wurde dabei verletzt.

Esch/Alzette und Luxemburg

Zeugenaufrufe nach zwei Überfällen

Zweimal schreckten Ganoven am Montag nicht vor Gewaltanwendung zurück. Ein Opfer wurde dabei verletzt.

Die Polizei sucht nach zwei Überfällen am Montag nach Zeugen. In beiden Fällen wurde Gewalt in Form von Schlägen angewendet. Ein Opfer erlitt Verletzungen.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr im Parc Laval in Esch/Alzette. Eine Gruppe von ungefähr zwölf Männern griff drei Personen körperlich an und raubte sie aus. Alle Hinweise sollen an die Polizeidienststelle Esch unter der Telefonnummer (+352) 244501000 oder per E-Mail police.esch@police.etat.lu weitergeleitet werden.

Am Montagabend, gegen 23 Uhr, wurde in Luxemburg-Stadt an der Bushaltestelle der Kreuzung des Boulevard Royal mit der Avenue Monterey eine Person von zwei Männern angesprochen. Kurz darauf schlugen die beiden Täter auf das Opfer ein und entwendeten dessen Handy, Rucksack und Smartwatch. Erst als eine Frau dem Opfer zu Hilfe kam, ließen die beiden Täter ab und flüchteten in Richtung Avenue Monterey. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

1. männlich, von großer schlanker Statur, südländischer Typ, +/- 40 Jahre alt, trug eine schwarze Maske bzw. einen schwarzen Buff und eine blaue Jacke mit Kapuze. Er sprach Französisch mit Akzent.

2. männlich ca. 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Jacke.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach der Frau, die dem Opfer zu Hilfe kam. Auch weitere Augenzeugen des Vorfalls sind gebeten, sich beim Polizeikommissariat Capellen unter der Rufnummer (+352) 244301000 oder per E-Mail : Police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu melden.





Lesen Sie auch:

Mann zündet sich in Hauptstadt an

Luxemburger Autofahrer verursacht Unfall bei Hannover





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.