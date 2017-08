(dho) - Im Bahnhofsviertel wurden zwischen Samstagmittag 13 Uhr und Montagmorgen 6.30 Uhr mehrere Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Einem Zeugen zufolge handelt es sich bei einem der Täter um einen Mann europäischer Herkunft, zwischen 25 und 28 Jahre alt. Er war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet und wird zwischen 1,75 und 1,80 groß bei einem geschätzten Körpergewicht von 80 Kilo geschätzt.



Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, sind gebeten sich bei der Dienststelle Gare-Hollerich unter der Nummer: 24444-200 oder bei der Notrufzentrale 113 zu melden.



Ältere Dame in Esch/Alzette bestohlen

Am Montagnachmittag ist kurz vor 14 Uhr eine ältere Frau in Esch/Alzette in der Rue Robert Schumann von drei Männern beraubt worden. Die Unbekannten hatten sie angesprochen und abgelenkt. Dabei hatten sie die Geldbörse der Frau aus einer Tüte, die auf ihrem Rollator lag, gestohlen. Die Täter ergriffen die Flucht in Richtung Grand-Rue.

Eine Frau, die den Vorfall beobachtet hatte, beschreibt die Täter wie folgt: Schlanke Statur, zwischen 15 und 18 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 groß. Die Hautfarbe ist nicht bekannt. Sie trugen dunkle Jogging-Anzüge oder Jeans, sowie eine Baseballmütze.



Auch Hinweise zu dieser Tat können der Polizei unter der Notrufnummer 113 mitgeteilt werden.