Die Polizei sucht nach einem Mann, der in einem Supermarkt Geld entwendete - die Tat ereignete sich bereits im Mai..

Zeugenaufruf wegen Diebstahls

(TJ) - Der Aufruf betrifft einen Diebstahl, der sich bereits am 11. Mai in einem Cactus-Supermarkt in Bascharage zutrug: Ein unehrlicher Zeitgenosse nutzte einen Moment der Unachtsamkeit des Personals, um aus der Kasse des Infostands Geld zu stehlen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Dienststelle Bascharage-Petingen unter der Telefonnummer 24451-1000 in Verbindung zu setzen.

