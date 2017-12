(dho) - Vermisst wird seit Mittwoch die 36-jährige Ferite Konja-Nela aus Strassen.



Sie wurde zuletzt an einer Bushaltestelle in der Rue Pierre Federspiel in Strassen gesehen. Die Polizei bittet zweckdienliche Informationen an die Dienststelle in Capellen unter der Nummer 4997-3500 oder den Polizeinotruf 113 weiterzuleiten.

Mann stößt Freundin aus dem Auto



Die Polizei sucht nach einem Zeugen, nachdem ein Mann eine Frau am Donnerstag, dem 7. Dezember aus dem Fahrzeug stieß.



Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs Sandweiler. Zwischen dem Paar war ein Streit ausgebrochen, woraufhin der Mann der Frau ins Gesicht schlug. Anschließend stieß er sie aus dem Fahrzeug und ließ sie zurück.



Ein Verkehrsteilnehmer der hinter dem Fahrzeug fuhr, hielt an und bot der Frau an, sie mitzunehmen. Auf deren Wunsch brachte er sie nach Hamm.



Bei dem Helfer handelte es sich um einen Mann, der Englisch spricht. Er war mit einem weißen Kleinwagen unterwegs.

Die Polizei bittet den Helfer sich schnellstmöglich bei der Dienststelle "Ville-Haute" unter der Nummer 24421-200 zu melden.