Am Donnerstagnachmittag kam es im Parkhaus Royal Hamilius in Luxemburg-Stadt zu einem Überfall.

Lokales 3

Zeugenaufruf

Täter reißt Uhr von Handgelenk und flüchtet

Am Donnerstagnachmittag kam es im Parkhaus Royal Hamilius in Luxemburg-Stadt zu einem Überfall.

Am Donnerstagnachmittag um 14.50 Uhr überwältigte ein Täter einen Mann bei seinem Fahrzeug im Parkhaus Royal Hamilius in Luxemburg-Stadt, so die Polizei.

Der Täter riss dem Opfer die Uhr vom Handgelenk und flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisen.

3 Foto: Polizei

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Polizei Foto: Polizei Foto: Polizei

Alle zweckdienlichen Informationen sollen bei der hauptstädtischen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 00352.244.40.1000 mitgeteilt werden, beziehungsweise via E-Mail an: police.luxembourg@police.etat.lu.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.