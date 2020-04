Polizei sucht nach Zeugen nach einem Überfall in der Hauptstadt.

Zeugenaufruf: Täter nach gewalttätigem Diebstahl flüchtig

Pierre SCHOLTES Polizei sucht nach Zeugen nach einem Überfall in der Hauptstadt.

Am Donnerstag um 13.45 Uhr ist es in der Rue de la Congrégation in Luxemburg-Stadt zu einem gewalttätigen Überfall gekommen. Zwei Täter näherten sich ihrem Opfer von hinten. Ein Täter hielt den Passanten fest während der zweite die Armbanduhr vom Handgelenk riss. Nach der Tat flüchteten die Diebe in Richtung Boulevard Roosevelt. Die Fahndung dauert an.

Beide Angreifer waren zwischen 25-30 Jahre alt und von südländischem Aussehen.

Einer der Täter ist von normaler Statur und hat einen Ziegenbart. Er trug eine helle Jeanshose, einen blauen Kapuzenpullover und eine ebenfalls blaue Baseballkappe. Zudem hatte er schwarze Turnschuhe an.

Der zweite Täter ist von dünner Statur und hat längeres dunkles Haar. Er trug eine blaue Jogginhose mit weißem Streifen. Weiterhin hatte der Täter ein blaues T-Shirt an.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Luxemburg zu richten: Tel.: 2444 01000

