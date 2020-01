Nachdem ein Autofahrer einen Fahrradfahrer nach einem Streit wohl mehrmals absichtlich gerammt hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen in dem Fall.

Zeugenaufruf: Streit zwischen Auto- und Radfahrer eskaliert

(SC) - Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem am Samstagabend gegen 18.15 Uhr ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer eskalierte. Zu der Auseinandersetzung kam es an der Kreuzung Schieren in Richtung Ettelbrück, auf der Höhe der Zigarettenfabrik.



Laut Polizeibericht hatte der Autofahrer den Fahrradfahrer auf eine Busspur abgedrängt. Ein Streit brach aus. Als der Radfahrer vor dem Wagen stand und den Fahrer zur Rede stellen wollte, sei dieser mehrmals mit dem Auto gegen das Fahrrad gefahren. Das Rad wurde dabei beschädigt.

Die Polizei sucht nun nach Passanten, die angeblich Zeugen des Vorfalls wurden. Sie sind gebeten, sich beim Polizeikommissariat Diekirch/Vianden unter der Rufnummer (+352) 244-80-1000 zu melden.