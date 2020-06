Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Zeugenaufruf: Schwerverletzter nach Schlägerei in der Hauptstadt

Pierre SCHOLTES Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Bereits in der Nacht zum Samstag kam es am hauptstädtischen Bahnhof zu einer Schlägerei. Zu der handgreiflichen Auseinandersetzung kam es gegen 2.30 Uhr in der Avenue de la Liberté auf Höhe der Hausnummer 61.

Eine Person wurde hierbei schwer verletzt.

Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Gegend der Schlägerei aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise werden beim Notruf der Polizei entgegengenommen, dies unter der Telefonnummer: 113.

Oder per E-Mail unter: spj.ip@police.etat.lu

