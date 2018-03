In Luxemburg treiben zurzeit Schilderdiebe ihr Unwesen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zeugenaufruf: Schilderdiebe unterwegs

Maximilian Richard In Luxemburg treiben zurzeit Schilderdiebe ihr Unwesen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Luxemburg treiben zurzeit Schilderdiebe ihr Unwesen. In den vergangenen Tagen sind in diversen Gemeinden im Süden sowohl Ortstafeln als auch Hinweisschilder entwendet worden. Die Straßenbauverwaltung hat diesbezüglich bei der Polizei eine Klage eingereicht.



Unter anderem wurden die Ortstafeln in Monnerich gestohlen, dies auf dem CR 106 in Richtung Esch/Alzette sowie auf dem CR 172 in Richtung Ehleringen. In Esch/Belval wurden ebenfalls zwei Länderhinweisschilder entwendet. Ähnliche Vorfälle habe es der Polizei zufolge in den vergangenen Monaten bereits in Mondorf, Dalheim, Aspelt und Kayl gegeben.



Da bislang noch keine Hinweise in Bezug auf die Schilderdiebe vorliegen, sucht die Polizei nach Zeugen. Sollte jemand die Tat oder Tatverdächtige beobachtet haben oder über andere zweckdienliche Hinweise verfügen, so kann dies der Dienststelle in Beles mitgeteilt (Tel: 2445-2200) werden.