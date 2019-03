Zeugenaufruf: Range Rover kracht fast in Polizeiwagen

Am Sonntag gefährdete der Fahrer eines Range Rover bei Bridel und Simmern andere Verkehrsteilnehmer – nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Sonntag gefährdete der Fahrer eines Range Rover bei Bridel und Simmern andere Verkehrsteilnehmer – nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen in einem Fall von gefährlichem Fahrverhalten, das am Sonntagmittag nicht nur fast zum Zusammenstoß mit einem Polizeiwagen führte, sondern auch einen Fahrradfahrer und einen Spaziergänger in Gefahr brachte.

Der Fall trug sich am Sonntag den 24 ...