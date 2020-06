Die auf den Lichtbildern abgebildete Person wird dringend verdächtigt, sich an einem Einbruchsdiebstahl in ein Restaurant in Esch/Alzette beteiligt zu haben.

Zeugenaufruf: Polizei sucht nach Restaurant-Einbrecher

(rc) - Die auf den Lichtbildern abgebildete Person wird dringend verdächtigt, sich an einem Einbruchsdiebstahl in ein Restaurant in Esch/Alzette beteiligt zu haben. Weitere Details zu der Tat konnte die Polizei auf Nachfrage nicht mitteilen.

Personen, die den Mann auf den Fotos wiedererkennen, sind gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Sud-Ouest unter der Telefonnummer 244 601 146 oder per E-Mail spj.rgb@police.etat.lu zu melden.

