(SH) - Am 8. April diesen Jahres war ein Bankautomat der Sparkasse in der Rue de Bonnevoie so manipuliert worden, dass gegen 9.30 Uhr die Eingabe des Sicherheitscodes einer Kundin abgelesen werden konnte.



Die Polizei fahndet nun mit den Bildern der Überwachungskameras nach den mutmaßlichen Tätern. Sie sollen durch die technische Veränderung am Automaten dafür gesorgt haben, dass die Karte nicht mehr aus dem Kartenschlitz herauskam. Später konnten sie dann einen größeren Geldbetrag abheben.

Den Aussagen des Opfers zufolge waren die beiden mutmaßlichen Täter etwa 1,70 Meter groß. Hinweise zur Identität der Männern sind für die Polizeidienststelle der Stadt Luxemburg (Tel. 4997-4500) oder den Polizeinotruf (113).

Foto: Polizei





