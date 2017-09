(che) - Am 4. Juli dieses Jahres haben drei Männer laut Polizeibericht gegen 16.50 Uhr einen Diebstahl in einem Elektrofachgeschäft in der Route de Longwy in Bartringen begangen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu diesen drei Männern geben können.



Zweckdienliche Hinweise können dem Polizeikommissariat Capellen unter der Telefonnummer (+352) 4997-3500 bzw. dem Polizeinotruf 113 mitgeteilt werden.

Foto: Polizei