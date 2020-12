Mit einer gestohlenen Bankkarte hat ein Mann in Geschäften bezahlt. Nun wird nach ihm gefahndet.

Zeugenaufruf: Polizei sucht Bankkartendieb

(SH) - Bereits am 20. August 2020 war eine Bankkarte gestohlen worden. Mit der Karte wurden in Geschäften kontaktlose Zahlungen durchgeführt. Zudem wurde versucht, an einem Automaten in der Rue Beck in Luxemburg-Stadt Geld abzuheben.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu der auf den Fotos abgelichteten Person geben können. Informationen zur Identität der Person oder deren Aufenthaltsort sind für die Polizeidienststelle Commissariat Ville-Haute (Tel.: 244-21-1000, Mail: police.villehaute@police.etat.lu).

