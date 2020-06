Die Täter haben mit den Kreditkarten ihrer Opfer Geld abgehoben.

Zeugenaufruf: Polizei fahndet nach Trickbetrügern

Die Vorfälle, die der Fahndung zu Grunde liegen, gehen zurück auf den 30. November 2019. Insgesamt drei Täter haben ihren Opfern insgesamt vier mal an Parkautomaten in der Hauptstadt Fehlfunktionen vorgetäuscht. Dabei haben sie deren Kreditkarten gestohlen und anschließend hohe Geldbeträge an verschiedenen Geldautomaten abgehoben.

Foto: Polizei





Sachdienliche Hinweise sind an die zuständige Polizeidienststelle in Luxemburg-Stadt zu richten. Dies unter der Telefonnummer: 244 40 1000.

Oder per E-Mail an: police.luxembourg@police.etat.lu.

















